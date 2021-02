Louga: 230 tables-bancs et 15 tableaux réfectionnés à l'école Artieri par l'Amicale des anciens élèves Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Février 2021 à 15:06 | | 0 commentaire(s)| 230 tables-bancs et 15 tableaux ont été réfectionnés à l'école Artieri de Louga par l'Amicale des anciens élèves de ladite école. Selon Abdou Aziz Ndiaye, président de cette amicale, des cotisations mensuelles leur ont permis de réaliser ce projet dont le coût global tourne autour d'1 million de FCfa. M. Ndiaye et ses camarades qui veulent à travers leur geste, participer au bien-être des élèves, envisagent également de réfectionner les toilettes, de construire des bibliothèques et d’autres salles de classe.



Accueil Envoyer à un ami Partager