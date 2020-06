Louga -503 cartes d'égalité de chances délivrées aux personnes en situation d'handicap et 600 kits (Vidéo) Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juin 2020 à 23:00 | | 0 commentaire(s)| Selon Mamadou Lamine Faty, la mission a un double objectif, la distribution de cartes d'égalité de chance et de kits de serviettes réutilisables destinés aux personnes en situation d'handicap. A cet effet, 503 cartes et 600 kits de serviettes ont été remis par le directeur de la Promotion et de la Protection des personnes handicapées.



Accueil Envoyer à un ami Partager