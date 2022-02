Louga : Après son installation, Moustapha Diop attaque les chantiers "chauds" comme la voirie et... Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Février 2022 à 20:41 | | 0 commentaire(s)| Lors de son installation à la mairie de Louga, Moustapha Diop a profité de cette occasion pour remercier ses militants et toute la population lougatoise. De ce fait, il a promis de faire des voies routières et de créer une commission pour l'insertion des jeunes par l'emploi.



