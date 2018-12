Louga : Beuleup consulting accompagne les personnels de l’éducation et de formation en leadership. Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Décembre 2018 à 14:21 | | 0 commentaire(s)| Un creuset de rencontre et de formation des personnels de l ‘éducation , la structure Beuleup consulting s’active sur l’analyse des besoins de formations des chefs d’établissement de la commune de Louga dans le but de les Accompagner en capacité Managériale et dans le domaine de la gestion scolaire nous dit -il Dr Bouna Alboury Ndao spécialiste en sciences de l’éducation.



Accueil Envoyer à un ami Partager