Louga : Consultations gratuites et sensibilisation à la 3e dose du vaccin de la Covid-19 Rédigé par leral.net le Lundi 24 Octobre 2022 à 19:14 | | 0 commentaire(s)| La fondation FIFI NAAR NIASS pour l'entraide et la solidarité, en collaboration avec ses partenaires que sont JOKKO, des ressortissants sénégalais de Belgique, Marie Stopes et l'association sportive et culturelle de Diamniadio de la région de Louga, a organisé une journée de mobilisation sociale et de consultations médicales gratuites, au poste de santé de Santhiaba. Pour la réussite de cette journée, la fondation et ses partenaires ont été appuyés par un plateau technique médical sous la supervision du médecin-chef, des services d'ophtalmologie, de santé bucco-dentaire, de dermatologie, d'ontologie et de dépistage du cancer du col de l'utérus. A la fin du point de presse, les organisateurs ont invité la population, à aller prendre la 3e dose de vaccin contre la Covid-19.



Accueil Envoyer à un ami Partager