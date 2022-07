Louga: Entre juin 2021 et juin 2022, l'Ong Plan International a investi près de 262 millions F CFA... Rédigé par leral.net le Samedi 16 Juillet 2022 à 07:46 | | 0 commentaire(s)| L'ONG Plan International de Louga a investi une somme de près de 262 millions F CFA entre juin 2021 et juin 2022 pour la réalisation des projets entrepris dans la région. Les secteurs concernés sont la santé, l'éducation, la protection et le développement communautaire, nous dit la directrice de l'ONG Plan International bureau Louga, Mme Fatou Kine Ndiaye, lors de la revue annuelle de diagnostics et d'évaluation de toutes les activités menées par son ONG dans la période de juin 2021 à juin 2022.



