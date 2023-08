Louga/ Faute d'assainissement: Les habitants du quartier Santhiaba Nord pataugent dans les eaux usées

Faute d'assainissement, les habitants du quartier Santhiaba Nord, près de Keur Mame Cheikh Mbaye, pataugent dans les eaux usées. Ces populations sont sorties ce lundi, pour crier leur ras-le-bol. Fatigués à cause des eaux usées qui inondent les ruelles, les maisons et la mosquée, ces habitants interpellent le DG de l’ONAS qui est un fils de Louga et toutes les autorités locales afin qu’ils résolvent le problème de ce quartier.