Louga: L'APADA en tournée pour la promotion des produits et services artisanaux Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juin 2022 à 14:35 | | 0 commentaire(s)| L'Agence pour la Promotion et le Développement de l'Artisanat (APADA), sous l'impulsion de son Directeur général, Pape Hamady Ndao, a organisé une tournée nationale de promotion des produits et services artisanaux dénommée "Suñu artisanat, Suñu Koom koom". En effet, ces tournées permettront de porter un plaidoyer auprès des autorités locales administratives et religieuses, en s'inscrivant en droite ligne de l'orientation déclinée par le chef de l'Etat, en termes de consommer local : "produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons ".



Accueil Envoyer à un ami Partager