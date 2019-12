Louga : L’adjoint au maire de Thiolom Fall retrouvé mort dans sa chambre Le premier adjoint au maire de Thiolom Fall, commune située dans le département de Kébémer (région de Louga), a été retrouvé mort ce dimanche dans sa chambre. Bara Ngom, premier adjoint au maire de Thiolom Fall, était âgé de 46 ans. Il laisse derrière lui deux épouses et huit enfants.

Sa dépouille est déposée à la morgue du district sanitaire de Kébémer. Mais l’on renseigne que le corps devrait être incessamment acheminé à Dakar pour les besoins de l’autopsie.

Un de ses amis, Moustapha Niass Thiolom Fall, témoigne que le défunt souffrait de maux de tête. « Il se rendait à Dakar. Arrivé à hauteur de Tivaouane, Bara Ngom, sentant qu’il n’allait pas bien, s’est rendu directement à l’Hôpital Abdou Aziz Dabakh (Tivaouane) où il a bénéficié de quelques soins. Et c’est finalement aux environs de 6h qu’il est retourné chez lui dans une situation sanitaire instable. Il décèdera finalement aux environs de 7 h du matin’’, renseigne son ami qui confirme que l’autorité municipale a été retrouvée sans vie dans sa chambre.

Mamadou Ndoye, le maire de Ndoyenne, dira que le défunt « souffrait de mal de tête. Même lors de son dernier voyage, il disait à un de ses amis qu’il ne se sentait pas bien… »

Ses proches et collaborateurs, qui attendent les résultats de l’autopsie, se préparent également à son inhumation prévue à Keur Médoune, une localité située dans la commune de Thiolom Fall (région de Louga).

