Louga : L'ouvrage "Conviction républicaine" pour montrer la conformité.....

Cet ouvrage «spécial» est une occasion pour le Président Macky Sall de montrer la conformité à ses concitoyens de «ce qu’il dit à ce qu’il fait et ce qu’il fait à ce qu’il dit», a déclaré Abdou Aziz Diop, conseiller spécial du président de la République et conferencier du jour.



Ainsi, cet atelier a permis à la délégation venue représenter le ministre en charge du Suivi du PSE, Dr. Cheikh Kanté, de dire toute sa confiance et sa volonté de désigner M.Mbery Sylla comme coordonateur régional des mouvements de soutien.









Leral.net