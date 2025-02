Louga : La Coupe départementale sous le signe du développement local Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2025 à 00:10 | | 0 commentaire(s)| La Coupe départementale de Louga a marqué un tournant cette année, en mettant en avant le savoir-faire local. Pour la première fois, le trophée a été fabriqué par le Groupement d'Intérêt Économique (GIE) des Maîtres de Menuiserie Métallique de Louga. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de la consommation locale et de la valorisation des artisans régionaux.



Amadou Mberry Sylla, parrain de l'événement, a joué un rôle déterminant en soutenant ce projet novateur. Profitant de l'occasion, il a annoncé un ambitieux projet de rénovation de la pelouse du stade Alboury Ndiaye. Selon lui, cette modernisation améliorera la qualité des infrastructures sportives de Louga et offrira de meilleures conditions aux joueurs et aux spectateurs.



Dans cette dynamique d'amélioration des infrastructures, le président du Conseil départemental a exprimé son souhait de voir l'État soutenir la construction d'une seconde tribune au stade. Ce projet, qu'il prévoit de lancer bientôt, en partenariat avec des acteurs stratégiques, témoigne de la volonté des autorités locales de développer le sport à Louga.



Au-delà du sport, ces initiatives reflètent un engagement global en faveur du développement économique et social de la région. En associant les forces publiques et privées, Louga s'inscrit dans une dynamique de croissance durable, où l'innovation locale joue un rôle central. Cette édition de la Coupe départementale restera donc dans les annales, comme un exemple de synergie entre le sport et le développement territorial.





