Louga / Lancement du lot 3 du PROPAP avec le ministre Mamadou Talla

Vendredi 17 Juin 2022

Le ministre de l'Education Nationale du Sénégal, Mamadou Talla, était à Louga pour assister à la cérémonie de lancement national du lot 3 du programme de remplacement des abris provisoires (PRORAP), pour améliorer la sécurité et les conditions d'apprentissage des enfants. Il a mis en œuvre un important programme de construction et d'équipements de 6369 salles de classe en remplacement d'abris provisoires mais également 4701 blocs administratifs, 2498 blocs d'hygiène et 241.500 ml de mur de clôture. Le coût de ce programme est estimé à environ 121 milliards de F CFA dans les délais requis. Dans la région de Louga, le groupement BATINOV va réaliser 119 salles de classe, 138 blocs administratifs, 58 blocs d'hygiène et 4500 mètres linéaires de murs de clôture.