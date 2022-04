Louga : Les Agents de santé de la région de Louga décrètent une grève de 72h renouvelables

Apres le mandat de dépôt des quatre (4) sages-femmes qui étaient de garde le jour du drame qui a coûté la vie à Astou Sokhna, les agents de santé de la région de Louga ont décidé de paralyser le système, notamment les maternités, pour une durée de 72h renouvelables, à l'exception du service des urgences. Selon leur porte parole, Souleymane Loukar, les sages-femmes ne sont plus en mesure de faire leur travail convenablement. Ces dernières refusent d’être les agneaux du sacrifice malgré, ajoute-t-il, les conditions difficiles et les insuffisances matérielles et ressources humaines depuis des années. Le ministre de la Santé ne s’est jamais présenté devant eux, si on l'en croit. Ces grévistes comptent se rencontrer dés la semaine prochaine pour faire le point et suivre l’évolution du procès de leurs collègues placés en garde à vue.