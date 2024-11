Louga : Les émigrés unis pour soutenir Makhtar Oukha Sylla et le Paste Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2024 à 20:42 | | 0 commentaire(s)| Lors d'une manifestation marquée par la collaboration entre le Mouvement And Goré de Makhtar Oukha Sylla et le Pastef, les émigrés de Louga ont répondu favorablement à l'appel du gouvernement en s'engageant pour le développement du secteur privé. À l’honneur, le projet de banque de la diaspora, destiné à canaliser l’épargne des expatriés vers des investissements locaux, a suscité un fort intérêt. En marge de l’événement, les émigrés ont également exprimé leur souhait d’une exonération fiscale pour alléger les charges de leurs entreprises établies au Sénégal.





