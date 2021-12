Louga: Les habitants de Médina Salam et de Médina Garage, en colère contre le Maire Moustapha Diop Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Décembre 2021 à 20:43 | | 0 commentaire(s)| Ces quartiers périphériques de Louga rencontrent d'énormes difficultés comme l'accès à l'eau, l'électricité et le manque de lotissement. Ils étaient nombreux dans la rue, vêtus de rouge, pour montrer leur mécontentement contre le Maire Moustapha Diop qui, récemment, avait annoncé 5 km d'adduction d'eau dans ces quartiers. Selon eux, tout cela ne sont que des mensonges et ils comptent boycotter les élections municipales si leurs problèmes ne sont pas réglés dans les plus brefs délais.



Accueil Envoyer à un ami Partager