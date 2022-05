Louga : Les populations de HLM Thiokhna ne veulent plus de la Sonacos? qui les tue à petit feu Rédigé par leral.net le Samedi 28 Mai 2022 à 17:08 | | 0 commentaire(s)| Les populations des HLM Thiokhna ont organisé une marche contre la pollution causée par la Sonacos de Louga. Les populations impactées par la pollution et les maladies, ont manifesté devant les portes de l'usine.

"Nous lançons un appel au président de la République, pour qu'on enlève la machine d'arachide qui soulève la poussière et expose les populations à toutes sortes de maladies", se sont-ils plaints.



