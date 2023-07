Louga: Les résultats du diagnostic de la stratégie partagés avec les acteurs régionaux

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2023 à 21:20 | | 0 commentaire(s)|

La direction générale de la planification et des politiques économiques dans le cadre de leurs tournée internationale sur le (PAP 3) du PSE a partagé avec les acteurs régionaux le plan d'action prioritaire 2024-2028. L’initiative rentre dans le cadre d’une tournée nationale du Ministre de l'économie du plan et de la coopération, via la DGPPE à travers les 14 régions du Sénégal. L’objectif consiste à partager avec les acteurs régionaux les résultats du diagnostic de la stratégie. D’après le Directeur de la planification, Cheikh Modou Thiam, elle sera également l'occasion de recueillir des projets ou idées de projets et de réformes à proposer pour opérationnaliser la stratégie.