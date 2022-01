Louga Locales 2022: Après sa victoire, Moustapha Diop sur d'autres chantiers

Après sa victoire pour sur les élections municipales de Louga, le maire sortant et mandataire de la coalition BBY, M. Moustapha Diop et ses militants ont effectué un caravane pour célébrer sa victoire. Ainsi, le réélu de la commune de Louga se dit prêt à faire de Louga, une ville émergente, en aménageant la place Yacine Boubou qui est au centre de la ville et en achevant les travaux du boulevard Abdou Diouf. Pour terminer, le maire felicite les femmes et la jeunesse lougatoises. A noter que Moustapha Diop est mandataire de la coalition BBY.