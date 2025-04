Louga – Ngueune Sarr : Une journée de solidarité alliant spiritualité et santé, grâce à M. Baye Sarr Rédigé par leral.net le Mardi 8 Avril 2025 à 19:17 | | 0 commentaire(s)|

Dans un bel élan de solidarité, M. Baye Sarr, Directeur général de Sénécartours, a marqué les esprits à Ngueune Sarr, dans la région de Louga, en organisant une journée de consultation médicale gratuite, assortie d’une distribution de médicaments à la population locale.



🕌 Cette initiative a eu lieu lors de la journée de récital coranique organisée par la famille de M. Sarr, un événement religieux traditionnel et très respecté dans la communauté.



🔹 En alliant valeurs spirituelles et aide humanitaire, cette démarche souligne l’importance de répondre aux besoins fondamentaux de la population, qu’ils soient spirituels ou physiques.



« Offrir un soin à ceux qui en ont besoin, est un acte de foi et de responsabilité sociale », a déclaré un participant, visiblement touché par l’initiative.



Cette journée a non seulement permis aux habitants de bénéficier d’une prise en charge médicale, souvent difficile d’accès dans certaines zones rurales, mais elle a également renforcé les liens communautaires autour d’un événement de foi, de partage et de solidarité.



👏 Une belle illustration de ce que peut être un engagement citoyen, ancré dans les traditions et tourné vers le bien-être collectif.





