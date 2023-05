Louga/ Organisation d’un festival d’homosexuels: Le Conseil des notables et la ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal contestent... Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2023 à 16:26 | | 0 commentaire(s)| Le Conseil des notables et la ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal ont exprimé face à la presse, leur volonté de combattre farouchement le phénomène de l'homosexualité et les LGBT.Très remontés de l’organisation d’un festival des homosexuels à Louga, ils se disent prêts à perdre leur vie. Ainsi, ils interpellent le chef de l'Etat Macky Sall à faire arrêter ces maudits qui veulent détruire le Sénégal.



Accueil Envoyer à un ami Partager