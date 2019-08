Louga: Un accident de circulation fait 5 morts

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019 à 11:33 | | 0 commentaire(s)|

Un accident d'une rare violence s'est produit hier à l'entrée de Ndiagne, plus précisément à la halte Garki (Louga). Voulant éviter une charrette, un véhicule immatriculé DK7812 F, venant de Ouarack, a fini sa course en percutant violemment un arbre. Un choc violent faisant 2 morts sur le coup et 3 blessés graves qui ont finalement rendu l'âme après l'intervention des sapeurs-pompiers du district sanitaire de Koki et de l'hôpital régional de louga.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos