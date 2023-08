Louga: Un cadre de concertation sur la migration et le développement mis sur pied Rédigé par leral.net le Lundi 21 Août 2023 à 18:42 | | 0 commentaire(s)| Un cadre de concertation sur la migration et le développement a été mis sur pied à Louga (nord) pour "promouvoir une migration sûre, régulière et ordonnée." La nouvelle structure va interagir avec tous ceux qui sont concernés par les questions de développement et de migration, dans la région de Louga. Selon Moustapha Kémal Kébé, le responsable du bureau d’accueil, d’orientation et de suivi des Sénégalais de l’extérieur (BAOS) de Louga, ce cadre aura pour mission de renforcer la gouvernance migratoire au niveau régional et d’assurer la synergie des acteurs autour de la migration et du développement, de promouvoir une migration sûre, régulière et ordonnée.

« Il y avait beaucoup d’initiatives parcellaires, car chaque structure travaillait seule. La mise en place de ce cadre permettra d’harmoniser les interventions des acteurs, qui pourront partager leurs informations », a expliqué le responsable du BAOS de Louga, en parlant des missions du nouveau cadre.



D’après M. Kébé, la nouvelle structure va fédérer les initiatives en matière de financement, d’investissement et de création d’emplois, en lien avec la migration. « Cela nous permettra d’atteindre nos objectifs en termes de prise en charge des préoccupations des migrants.»





