Louga: Un lot de livres et de papiers A4 offerts à l'école Massamba Siga Diouf par les anciens élèves

L'école Massamba Siga Diouf de Louga a été dotée d'un lot de livres mathématique et de papiers A4 par le collectif des anciens élèves de cet établissement. Cela, pour accompagner et soutenir les enseignants ainsi que les élèves. Landing Biagui, le porte-parole du jour affirme que ses camarades et lui, comptent réfectionner la salle de science et ont d'autres projets pour l'école.



