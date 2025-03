Louga : Une journée de mobilisation sociale et de consultations médicales gratuites organisée par la Fondation FIFI NAAR NIASS Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Mars 2025 à 20:59 | | 0 commentaire(s)|

La Fondation FIFI NAAR NIASS pour l'entraide et la solidarité, en collaboration avec ses partenaires et l'Association Sportive et Culturelle (A.S.C.) Diamono de la région de Louga, a organisé une journée de mobilisation sociale et de consultations médicales gratuites au poste de santé de Keur Serigne Louga Sud. Cette initiative avait pour objectif de faciliter l'accès aux soins pour les populations locales.



La réussite de cette journée a été possible grâce à un plateau technique médical de qualité, supervisé par le médecin-chef. Plusieurs services spécialisés ont été proposés, notamment en ophtalmologie, soins bucco-dentaires, dermatologie, oncologie, ainsi que des dépistages du cancer du col de l’utérus. Ces consultations ont permis de répondre aux besoins médicaux des habitants, en particulier ceux ayant un accès limité aux soins.



En parallèle, une distribution de dons a été organisée au profit des daaras et des familles en situation de précarité. Cette action de solidarité a offert un soutien matériel essentiel aux bénéficiaires, renforçant ainsi l’impact social de l’événement.



Cette journée a illustré l'importance de l'engagement des acteurs locaux et des partenaires dans l'amélioration des conditions de vie et de santé des populations vulnérables.

