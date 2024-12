Louga accueille la 3ᵉ édition des Journées Portes Ouvertes des Maîtres Menuisiers Métalliques

Du 6 au 8 décembre 2024, la Place Civique Mansour Bouna Ndiaye de Louga sera le théâtre de la troisième édition des Journées Portes Ouvertes du GIE Maîtres Menuisiers Métalliques de Louga. Cet événement majeur vise à valoriser l'artisanat et l'industrie de la menuiserie métallique, tout en offrant un espace d’échange et de promotion pour ce secteur en pleine expansion.



Les visiteurs pourront explorer une vaste exposition présentant des réalisations innovantes des artisans locaux, découvrir les avancées techniques du domaine et engager le dialogue avec des experts. Cette initiative permettra de mettre en avant le savoir-faire régional, de créer des opportunités économiques et professionnelles et de renforcer les réseaux d'affaires.



En plus d’être une vitrine pour les professionnels de la menuiserie métallique, l'événement contribue à dynamiser le secteur dans la région de Louga. Il constitue un espace unique de rencontres pour les passionnés, les investisseurs et les partenaires potentiels souhaitant soutenir et développer cette filière stratégique.



Rendez-vous donc à Louga pour célébrer et soutenir le talent local tout en participant à la promotion de l’artisanat sénégalais.