Louga: avec des masques et du carburant, Mberry Sylla en renfort aux conducteurs de moto Jakarta Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Septembre 2020 à 16:28 | | 0 commentaire(s)| Mberry Sylla, le président du Conseil départemental de Louga, a apporté aux jeunes conducteurs de motos Jakarta, son soutien en cette difficile période de COVID-19. Il a procédé ce jour à la distribution de bons d'essence et de masques aux jeunes travailleurs d’un secteur resté des mois au chômage à cause de la pandémie.

Des masques, des bons de carburant d’une valeur de 2 millions de francs CFA, c’est le soutien apporté à une frange des jeunes, ce qui selon Mberry Sylla entre en droite ligne avec les recommandations du président de la République, Macky Sall qui leur avait demandé de se rapprocher de toutes les couches de la population, mais surtout les moins nantis…



Des marchés aux conducteurs de calèches et charrettes, sous oublier les Daaras, des appuis ont été distribués, mais le secteur du transport en moto n’était pas encore touché… Ce secteur à majorité composé de jeunes est resté des mois au chômage et avait besoin d’un coup de pouce…



