Louga: les 8 agents de l'hôpital encore auditionnés aujourd'hui, le personnel en sit-in à 10h devant... Après la plainte de Modou Mboup, l'époux de Astou Sokhna, décédée depuis le 1er avril dernier pour cause de négligence à l'hôpital El Hadji Amadou Sakhir Mbaye de Louga, plusieurs personnes avaient été interpellées hier mercredi après la rupture du jeun.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Avril 2022 à 06:52 | | 0 commentaire(s)|

En effet, huit (8) agents de l'hôpital impliqués directement et indirectement avaient été interpellés pour audition à l'heure de la coupure du jeun, avant d'être libérés, quelques heures plus tard, dans la nuit.





Cependant, ces huit (8) personnes ont été sommées de se représenter ce jeudi au commissariat de police ce jeudi à 15h pour la suite de l'audition.



Par ailleurs, le personnel qui avait envahi les abords du commissariat pour manifester et apporter son soutien à ses collègues, a promis de faire ce matin, vers 10h, un sit-in devant l'hôpital El Hadji Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Ceci pour protester contre le limogeage de leur directeur, ainsi que la probable arrestation de leurs collègues ciblés dans l''enquête.







Mr Ndao B