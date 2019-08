Louga: réplique des jeunes ‘’Dollyste’’ 24 heures après la sortie des dissidents Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Août 2019 à 09:13 | | 0 commentaire(s)| Ce que l'on peut appeler la guerre des mots alimente les débats de la classe politique locale à travers des face à face avec les journalistes. C'est ainsi que les jeunesses du mouvement "Dolly Macky " ont apporté la réplique et démonté les arguments d'accusation contre leur leader Mamadou Mamour Diallo. Ceci pour justifier leur désertion du mouvement pour rallier Moustapha DIOP.



Le point de Presse de ce mardi 27 août 2019 tenu à la permanence du dit mouvement a été véritablement une occasion pour les différents orateurs de clarifier beaucoup de choses portant notamment sur le long silence de l'ex DG des domaines, son encadrement et sont appuis conséquent à la jeunesse et les perspectives d'avenir.







Mansour GAYE, chargé de communication des ''Dollyste'' a mis l'accent sur « l'attitude du vrai politicien respectueux de l'élégance républicaine. C'est à dire motivé par des convictions nobles et une claire vision de développement. Notre patron insiste sur la discipline du parti, la formation idéologique et le civisme. Nous en faisons un credo》.







Mansour Niang porte-parole des jeunes "Dollyste" a déploré l'état de dégradation des routes et des artères, le déficit d'éclairage public et les dépenses inutiles des ressources municipales au profit d'un clientélisme politique.







Le coordonnateur des jeunes, M. Mbaye Soumaré, de son côté, a rappelé preuve à l'appui tous les services rendus aux dissidents pour améliorer leur épanouissement sociales. Les exemples d’Aly Ngouille Ndiaye (maire de Linguère) et de Talla Sylla (Thiès) entre autres doivent faire tâches d'huile. Constamment ils exposent devant les populations leurs réalisations municipales.







Pour eux, Mamour Diallo a le meilleur profil compte tenu de son back grounds pour diriger correctement la mairie de Louga.



