Louga: un accident de la route fait deux morts, plusieurs blessés graves deux (02) morts, deux (02) blessés graves et trois (03) ânes tués dans une collision entre un véhicule particulier et une charrette. Le drame s'est passé ce dimanche vers 20h sur la route Touba-Louga.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Novembre 2020 à 05:14 | | 0 commentaire(s)|

Un accident mortel s’est produit ce dimanche 29 novembre vers 20 heures sur la route Touba-Louga à hauteur du village de Gueth Ardo dans l'arrondissement de Coki (département de Louga).



Un véhicule immatriculé DL 5770E qui revenait de Touba a violemment percuté une charrette qui roulait dans le sens inverse. Le bilan de l’accident est chiffré à deux (02) morts et deux blessés graves.



Les trois (03) ânes qui tiraient la charrette ont été tués. La gendarmerie de Coki a ouvert une enquête pour déterminer les causes réelles de cet accident.





