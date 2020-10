Louise Glück prix Nobel de Littérature 2020

Ainsi s’est exprimée l’Académie suédoise le jeudi 8 octobre peu après 13 heures. Elle poursuit "Ses œuvres se caractérisent par un souci de clarté. L’enfance et la vie de famille, la relation étroite avec les parents et les frères et sœurs, est une thématique qui est restée centrale chez elle".



Le prestigieux prix a été attribué à la femme de lettres américaine "pour sa voix poétique caractéristique, qui avec sa beauté austère rend l'existence individuelle universelle".Source : https://www.podcastjournal.net/Louise-Glück-prix-...