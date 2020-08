Luc Nicolaï, gracié sort de prison: Son fils, William Nicolaï, écroué Le fils du promoteur de lutte, Luc Nicolaï, gracié sort de prison et son fils, William Nicolaï, en digne héritier, écroué. Ce dernier est poursuivi pour avoir incité une femme mariée à subtiliser un chèque de 1, 8 million de FCfa de son mari.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Août 2020 à 19:04 | | 0 commentaire(s)|

Le Malheur s’abat sur Luc Nicolai et sa famille. A peine sorti de prison, son fils William reprend sa place dans les geôles du pays. L’affaire, découvre-t-on, serait partie d’une plainte déposée à la Police de Saly par O Lacour.



Dans sa plainte, il s’est plaint que son épouse, Fatou Diop est complice de vol de son chèque de 1, 8 million de FCfa. O Lacour regretterait que sa femme soit victime de viols répétés de la part d’un opérateur économique de 24 ans du nom de William Nicolaï.



Interrogée par les enquêteurs, Fatou Diop a reconnu les faits de vol de chèque et incrmine William Nicolaï. Elle l’accuse d’avoir profité de son adduction à la drogue et également de sa relation amoureuse pour la soumettre à un chantage.



Munis de ces informations, les enquêteurs étaient partis à la recherché de William Nicolaï qui a été arrêté dimanche dernier et déféré au parquet de Mbour.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos