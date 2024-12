Lutte : Ada Fass et plusieurs lutteurs bénéficient d’une grâce président du CNG Rédigé par leral.net le Mardi 24 Décembre 2024 à 13:43 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Ada Fass/ Saliou Ndong Depuis sa nomination à la tête du Comité national de gestion de la lutte (CNG) pour remplacer Bira Sène, le nouveau président Malick Ngom a effectué sa première sortie hier, lundi, à l’Arène nationale, où il a organisé une conférence de presse. Lors de cette occasion, il a pris une décision importante en accordant une grâce à tous les acteurs de la lutte ayant été sanctionnés. Ada Fass, suspendu le 1er juillet après son combat contre Gouye Gui à l’Arène nationale le 30 juin, devait purger sa suspension jusqu’en juillet 2025. Cependant, malgré cette suspension, il a pu négocier deux combats, l’un avec Makane Mbengue contre Lac de Guiers 2 et l’autre avec Baye Ndiaye contre Lys Ndiago, bien que ces deux promoteurs étaient dans l’incertitude quant à son statut. En effet, Ada Fass a été gracié, comme l’a annoncé Malick Ngom lors de sa conférence de presse. Ada n’est pas le seul bénéficiaire de cette grâce, puisque Petit Productions, suspendu pour six mois la semaine dernière, ainsi que Prame 2 et Mobile 2 en profitent également. Concernant la situation du CNG, Malick Ngom a présenté un état des lieux à son arrivée. Il a découvert que deux voitures étaient en panne, obligeant le comité à dépenser un million de francs CFA pour l’achat d’un nouveau moteur afin de permettre à la nouvelle équipe de se déplacer. Le président a également fait un inventaire du matériel, qui comprend des imprimantes, des ordinateurs portables, des réfrigérateurs, entre autres. En termes de finances, il a annoncé que le CNG disposait d’environ 22 millions de FCFA, dont seulement 5 millions se trouvent sur les comptes du comité.



