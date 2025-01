Lutte : Albourakh officialise le combat entre Balla Gaye 2 et Siteu Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2025 à 18:05 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Lutte/ Saliou Ndong Les passionnés de lutte sénégalaise peuvent se réjouir ! Albourakh Events a annoncé officiellement le très attendu affrontement entre Balla Gaye 2, surnommé le « Lion de Guédiawaye », et Siteu, leader de l’écurie Lansar. Ce combat, qui opposera deux générations et styles différents, est programmé pour le 20 juillet 2025. « Le duel entre Balla Gaye 2 et Siteu est désormais acté. Les managers des deux lutteurs ont signé les contrats et perçu leurs avances », a déclaré Aziz Ndiaye, directeur d’Albourakh Events, lors d’une interview avec Lutte TV. Après de longs mois de négociations, les deux parties ont enfin trouvé un accord pour cette confrontation qui s’annonce mémorable.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Lutte/ Saliou Ndong Les passionnés de lutte sénégalaise peuvent se réjouir ! Albourakh Events a annoncé officiellement le très attendu affrontement entre Balla Gaye 2, surnommé le « Lion de Guédiawaye », et Siteu, leader de l’écurie Lansar. Ce combat, qui opposera deux générations et styles différents, est programmé pour le 20 juillet 2025. « […]Source : https://atlanticactu.com/lutte-albourakh-officiali...

Accueil Envoyer à un ami Partager