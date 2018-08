Lutte: Ama Baldé prêt à affronter Bombardier

Selon son frère Jules Baldé, il est disposé à affronter n’importe quel adversaire, même Bombardier, informe Sunu Lamb. Surnommé "Domou Pikine", il ne cesse de monter en puissance et fonce tout droit vers les VIP pour avoir fait ses preuves.



Le frère de "Domou Pikine" fait des confidences : « C’est vrai qu’il y a des promoteurs qui souhaitent organiser le combat d’Ama Baldé mais, pour l’heure, rien de concret n’a été décidé. Je peux citer Bécaye Mbaye qui voulait son combat contre Gris Bordeaux. Il m’en avait parlé mais depuis la blessure de Gris Bordeaux, il n’a plus donné signe de vie. Tout ce que je peux dire, c'est qu'Ama Baldé est prêt à affronter tous les ténors qui sont au sommet. On n'écarte personne ».