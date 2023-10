Lutte Anti-Tabac: Des membres de l'Association s'indignent et demandent l'annulation de la procédure d’adoption du projet Rédigé par leral.net le Mardi 10 Octobre 2023 à 23:36 | | 0 commentaire(s)| L'adaptation du projet de décret portant application de la loi numéro 2024-14 du 28 mars 2014, relative à la vente et à l'usage du tabac, a suscité une réaction de la part des membres de l'Association de Lutte Anti-Tabac. Selon les membres, ce décret a été adopté à l'insu du programme de lutte contre le tabac et de la société civile. Ils s'indignent et interpellent le Premier Ministre pour demander l'annulation de cette procédure, qu'ils jugent discrète et potentiellement nuisible à la jeunesse.



