Lutte :Bombardier renouvelle sa licence au CNG

Le B52 de Mbour, Bombardier, s’est présenté ce jeudi au Comité National de Gestion de la Lutte (CNG) pour procéder au renouvellement de sa licence. Ce geste montre que l’ancien roi des arènes entend poursuivre sa carrière, malgré les années qui passent et les défis grandissants.

Avec un palmarès de 19 victoires et 12 défaites, Bombardier semble vouloir relever un dernier défi avant de tirer sa révérence. Cependant, ses récentes prestations laissent un goût amer. Le lutteur de Mbour reste sur deux défaites consécutives face aux jeunes talents de l’arène : Franc et Reug Reug, qui incarnent la nouvelle génération prête à bousculer les légendes.

Alors qu’il est au crépuscule de sa carrière, Bombardier pourrait tenter un ultime combat pour marquer les esprits. Une question reste en suspens : qui sera son prochain adversaire dans ce dernier chapitre ?

