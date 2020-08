Lutte - Gaston Mbengue à Gris Bordeaux: "s'il est malade, il n'a qu'à me restituer mes 10 millions F CFA" Va-ton vers un clash entre le promoteur Gaston Mbengue et le lutteur de Fass, Gris Bordeaux? Tout porte à le croire avec le Don King de l'arène qui demande la restitution de l'avance donnée à Gris , s'il est dans l'impossibilité de respecter ses engagements.

"S'il est malade, il n'a qu'à me restituer mes dix millions de francs. J'ai un plan B", a dit Gaston Mbengue dans Sunu Lamb, s'adressant à Gris Bordeaux.



S'il est avéré qu'aucun contrat n'est encore signé au niveau de l'instance dirigeante, le Cng, il est avéré aussi que Gaston Mbengue a donné une avance à Gris Bordeaux pour le combat qui doit l'opposer à Balla Gaye 2.



Si Fass ruait dans les brancards pour la finalisation, une zone d'ombre reste encore sur l'état de santé du Tigre de Fass. A souligner aussi qu'il était victime d'une électrocution chez lui, nécessitant plusieurs semaines d'hospitalisation.



Les jours à venir nous édifierons sur ce différend entre Gaston et le président des lutteurs en activité.



