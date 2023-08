Lutte - Jeux de la Francophonie : « Les lutteurs ont montré que le Sénégal a sa carte à jouer en Afrique et dans monde », Bira Sène

Les lutteurs sénégalais se sont imposés (3-2) contre le Niger, décrochant l’or dans la compétition par équipe en lutte africaine, avant de glaner 10 autres médailles, entre la lutte africaine et la lutte olympique.



Mais rien que dans discipline de la lutte africaine, le Sénégal a rapatrié de la RD Congo, 8 médailles dont 4 en or, grâce notamment aux prestations de Modou Faye, Mamadou Diouf et Siny Sembène, mais aussi 1 médaille d’argent et 3 bronze. Des résultats magnifiés par le président du Comité national de Gestion de la Lutte (CNG).



« La délégation sénégalaise avait présenté 15 athlètes et 4 encadreurs du CNG. Les lutteurs se sont bien battus et je les encourage parce qu’il y a d’autres défis devant à venir. Ils ont montré que le Sénégal a sa carte à jouer en Afrique et dans le monde.



On a remporté une médaille d’or dès le premier jour de compétition avec notre capitaine Modou Faye (+100kg) et Siny Sembène (86kg) dans leur catégorie respective en lutte africaine. En lutte libre aussi, nous avons eu 5 médailles » s’est satisfait Bira Sène.













Wiwsport