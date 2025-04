Lutte : Lac de Guiers 2 bat Ada Fass et relance sa carrière Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Avril 2025 à 21:10 | | 0 commentaire(s)|

Lac de Guiers 2 a battu, ce vendredi, à l’Arène nationale, Ada Fass. Le combat a durée 5 minutes et s’est conclu à l’issue d'un seul corps-à-corps. Ada Fass, qui a enclenché un croc-en-jambe, n’a pas pu déséquilibrer le chef de file de l’écurie Walo qui a usé de son poids pour contrer son adversaire et le plaquer au sol. De la génération de Modou Lo et Balla Gaye 2, Lac de Guiers 2, qui a connu quelques difficultés dans sa carrière, avait besoin d’une victoire pour se relancer face à un jeune qui tentait de franchir un palier supérieur.



