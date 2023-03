Lutte: Sa Thiès déclaré vainqueur de son combat contre Reug Reug Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mars 2023 à 16:41 | | 0 commentaire(s)|

Suite à son recours après sa défaite déclarée par les arbitres devant Reug Reug, dimanche dernier, à l'arène nationale, Sa Thiès a obtenu gain de cause. Le frère de Balla Gaye 2 a été déclaré vainqueur de ce combat par la commission des règlements de l'instance dirigeante de la lutte. Après une fausse information parue, lundi et vite démentie, le Cng qui a statué aujourd'hui sur l'affaire, a officialisé la victoire de Sa Thiès. En effet, avant de prendre le dessus sur Sa Thiès, Reug Reug était tombé sur ses 4 appuis. Et les images mises à la disposition du Cng par le camp du fils de Double Less ont permis au Cng de prendre la décision de casser le verdict et de déclarer Sa Thiès vainqueur.



Source : Source : https://lesoleil.sn/lutte-sa-thies-declare-vainque...

