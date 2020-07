Lutte - Super Ndandjé ce jeudi - Après Gris Bordeaux, Balla Gaye 2 va recevoir une avance pour rencontrer... Décidément , Gaston Mbengue ne fait pas les choses à moitié. Sunu Lamb qui lui prête d'organiser un super ndajé ce jeudi va donner une autre avance pour rencontrer soit Boy Niang 2 ou...Eumeu Sène.

Eumeu Sène qui avait clamé sur tous les toits qu'il ne croiserait plus Balla Gaye 2, après l'avoir battu à deux reprises et porté des accusations sur lui, serait-il en train de changer de fusil d'épaules?



En effet, Sunu Lamb estime qu'il recevrait une autre avance pour affronter Balla Gaye 2 ou un autre lutteur. Quid du Lion de Guédiawaye? Balla Gaye 2 aussi est dans la même situation et en cas de refus de Tay Schinger, il pourrait se rabattre sur... Boy Niang 2.



Le montage de ce combat est très compliqué d'autant que Boy Niang 2 réclame pas moins de 80 millions F CFA. Oui, c'est bien le cachet qu'il demande en cette période de pandémie!

Qu'à cela ne tienne, s'il n'est pas satisfait, il pourrait se coltiner avec l'auteur de Takh si rip, Tapha Tine, dont personne n'en veut apparemment.



