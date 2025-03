Lutte : Une réunion décisive pour relancer l?arène mardi

Après des semaines de suspension des combats pour des raisons sécuritaires, un vent d’espoir souffle sur la lutte sénégalaise. Selon la RTS, la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, présidera mardi 18 mars 2025 une réunion stratégique pour examiner les conditions d’une éventuelle reprise des activités dans l’arène nationale.



Depuis le 18 février, date à laquelle la couverture sécuritaire des combats a été interrompue, les acteurs de cette discipline emblématique attendent des réponses. Cette rencontre réunira le président du Comité national de gestion (CNG) de la lutte, des représentants du secteur, ainsi que des délégués des ministères de l’Intérieur et des Forces armées. Au menu : l’organisation des combats et des mesures concrètes pour enrayer la violence et l’indiscipline qui gangrènent ce sport traditionnel.



Des décisions fermes sont espérées pour assainir durablement la lutte sénégalaise, sécuriser les compétitions et offrir aux amateurs un retour apaisé dans les arènes.

