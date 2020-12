Lutte contre l'émigration clandestine : La jeunesse de Pikine engagée dans la sensibilisation.

Animée par l'esprit du "Tokk Fi, Tekki Fii" et consciente des risques liés au phénomène de l'immigration clandestine, l'initiative autour d'un nouveau concept dénommé "Sénégalu Gneup" se fixe comme objectif de prendre en charge les lancinantes questions auxquelles la jeunesse de Pikine est confrontée. Cette plateforme est mise en place pour une adhésion forte de la population Pikinoise en vue de poser des jalons d'un développement basé sur l'engagement citoyen et le patriotisme. D'où cette considération de l'initiateur Pape Samba Mbaye qui invite à plus d'initiatives des jeunes, plus d'entreprises des jeunes qui ont les potentialités pour s'imposer dans l'environnement socio-professionnel. Selon le président du mouvement " Sénégalu Gneup", "Nos jeunes doivent être conscients que nous sommes dans un pays pauvre et que seuls les fils du Sénégal vont résoudre les difficultés auxquelles nous faisons face".



Par ailleurs, du fait que le monde est toujours confronté à cette pandémie du coronavirus et que les cas sont aujourd'hui dans une phase plus ou moins ascendante, "la sensibilisation doit se faire à deux niveaux : sur le respect des gestes barrières et la dissuasion des jeunes à prendre la pirogue et se lancer dans un voyage incertain", considère Pape Samba Mbaye.



De retour de l'étranger, le fils de Pikine et initiateur de la plateforme"Sénégal Gneup", a lancé un message à toute la population de Pikine, à ses fils qui sont à l'étranger de revenir au bercail et de mener des actions de développement, mais également de sensibiliser tous ces jeunes qui sont désespérés et qui n'ont plus de repères.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Lutte-contre-l-emigratio...