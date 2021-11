Lutte contre l’errance et l’exploitation des enfants en situation de rue: Le projet de la Maison municipale de l’Enfant lancé Rédigé par leral.net le Lundi 29 Novembre 2021 à 19:20 | | 0 commentaire(s)| Le maire de Dakar Soham Wardini a lancé le projet de la Maison municipale de l’Enfant, avant hier. Pourquoi l’édile de Dakar et ses partenaires ont-ils décidé de créer une maison municipale pour les enfants ? Selon Mme Wardini, la ville de Dakar s’est engagée lors d’une réunion à Marrakech, dans une campagne de ville sans enfants en situation de rue. Laquelle campagne a été lancée en 2019. « Nous nous sommes engagés auprès du ministre de la Femme, du Genre et de la Protection des enfants, de l’Unicef et d’autres partenaires, pour mener à bien cette campagne. C’est pourquoi nous allons créer cette maison, qui sera un centre de transition », a-t-elle expliqué. Elle explique également que ce projet va contribuera à l’éradication de l’errance (des enfants en situation de rue) et l’exploitation des enfants (filles et garçons) au Sénégal...



Accueil Envoyer à un ami Partager