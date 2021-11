Lutte contre l'insalubrité / BËSUP SÉTAL: La DGCVHP et l’ONCAV signent une convention d’une valeur de 100 000 000 FCfa Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Novembre 2021 à 00:38 | | 0 commentaire(s)|

Après la césure due à la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences socioéconomiques, les "BËSUP SÉTAL" vont reprendre sur l’ensemble du territoire dès le 4 décembre prochain. Le mouvement navétane sera un acteur clé des journées de Set Sétal initiées par le ministère de l'urbanisme.



À cet effet, plus de 200 jeunes seront recrutés dans les 14 régions du pays. Selon le président de l'Oncav, « cette initiative va participer activement au projet "xeyou ndaw yi" et la réorganisation du cadre de vie. Ces hommes et femmes âgés de moins de 40 ans seront rémunérés. Dans chaque région on aura 10 personnes qui vont se charger de la surveillance des sites qui ont été libérés et assurer l'amélioration du cadre de vie. Cette convention signée entre la DGCVHP et l’ONCAV est d’une valeur de 100 000 000 FCFA ..." fera savoir Amadou Kane.



Cette convention qui a été signée après la mise en place d’un comité chargé de la supervision des activités, va permettre de faire un maillage entre les acteurs qui vont accompagner le ministère. « Le signature de contrat pour ces jeunes membres du mouvement navétane marque un grand pas dans le processus entamé depuis des mois par le Ministère de l'urbanisme, du logement et de l’hygiène Publique à travers la Direction Générale du Cadre de Vie et de l'Hygiène Publique. (DGCVHP) », a fait savoir le directeur général Abou Ba.



Il a tenu à réitérer l'engagement du MULHP dans la promotion de l'emploi des jeunes qui tient à cœur le président de la République Macky Sall. Il a tenu néanmoins à rappeler aux nouveaux contractants qui ont signé leurs contrats de travail devant le ministre Abdoulaye Sow, qu' ils ont des obligations à respecter dans le cadre de cette initiative "BËSUP SÉTAL" qui va être lancée officiellement par le président de la République Macky Sall, le 4 décembre prochain. Cette cérémonie de signature de convention s'est tenue le 17 novembre au Cicad...

