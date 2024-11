Lutte contre l'insécurité: Ndiassane étrenne sa brigade de gendarmerie Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2024 à 19:15 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la densification du maillage territorial, le Général (2S) Birame DIOP, Ministre des Forces armées a inauguré ce jeudi 31 octobre 2024, la brigade de proximité de Ndiassane en présence du Général de division Martin FAYE, Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, a appris Seneweb du Lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye. Événement marquant qui a vu la participation des autorités administratives, militaires, religieuses et coutumières locales de Ndiassane et des environs. L’opérationnalisation de cette unité témoigne, une fois de plus, de l'engagement des autorités à renforcer la sécurité des populations en tout temps, en tout lieu et contre toutes formes d'agression , renseigne le chef de la DCRP de la gendarmerie nationale.



Source : https://senemedia.com/annonce-76692-lutte-contre-l...

