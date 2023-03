Lutte contre l'islamophobie: Des Ambassadeurs veulent démontrer "le vrai visage" de l'Islam

A l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'islamophobie, l'Ambassade de la République islamique d'Iran a organisé une table ronde. Les Ambassadeurs de Malaisie et des Comores ainsi que le président de l'association des écrivains du Sénégal ont pris part à cette table ronde. "Elle vise à démontrer le vrai visage de l’Islam qui est un islam de paix, de tolérance et d'amour", a déclaré Mohammad Reza Dehshiri, ambassadeur d’Iran au Sénégal A l'en croire, ils ont parlé des actes de violence qui ont été commis contre les musulmans et les leaders religieux notamment contre le Prophète Mohamed, de diverses formes de l'islamophobie et la stratégie à élaborer pour lutter contre l'islamophobie..;