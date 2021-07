Lutte contre la Covid-19: L’Arabie saoudite appuie le Sénégal en matériels de réanimation

Dans sa riposte contre le coronavirus, le Sénégal peut compter sur ses partenaires stratégiques. Après l’Allemagne ou encore l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), c’est au tour de l’Arabie saoudite d’apporter sa contribution. Alors que la troisième vague de coronavirus est annoncée depuis quelques jours, la riposte s’organise déjà au niveau des autorités sénégalaises. Et sur cet aspect, le Sénégal a pu compter sur la générosité de ses partenaires, révèle "L'As".



Hier, le Secrétaire général du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a réceptionné un important don de l’Arabie saoudite. D’une valeur de 324.000 euros, ce matériel est destiné aux services de réanimation. Alassane Mbengue qui représentait le ministre de la Santé, a, au nom de ce dernier, salué la démarche des autorités saoudiennes.



Il soutient que ce geste n’était pas le premier, au vu des relations d’amitié et de coopération que les deux pays entretiennent. M. Mbengue a par ailleurs, exprimé la gratitude du Gouvernement sénégalais et son engagement à poursuivre la riposte