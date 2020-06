Lutte contre la Covid-19: Les Badiènou Gokh et les relais communataires lancent un message fort Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juin 2020 à 17:03 | | 0 commentaire(s)| Les Badiènou Gokh et les relais communautaires sont tous unis pour combattre la COVID-19, avec un approche communautaire pérenne et constante.

Depuis l’avènement de la Covid-19, ces mouvements sont sur le terrain et font des sensibilisations de proximité. Vu leurs relations avec la population, c’est un travail qui est facile théoriquement, car ils ont déjà la confiance des populations qu’ils soutiennent sur diverses actions régulièrement, avec cette crise sanitaire, leurs voix comptent plus et leurs actions sont sollicitées et encouragées de partout.

Leur plus grand plaidoyer en ces moments de pandémie, reste l’appui du gouvernement sur les moyens techniques mais aussi le renforcement de la sensibilisation pour la lutte contre la stigmatisation et la continuité de leurs programmes communautaires, à savoir la promotion de l’éducation des jeunes filles, les infanticides , la prise en charge de l’hygiène menstruelle des femmes, entre autres.



