Lutte contre la Covid-19 : Les populations de Hann Bel-Air sensibilisées sur la vaccination Rédigé par leral.net le Mardi 24 Août 2021

Dans la lutte contre la pandémie, le vaccin apparaît jusqu’ici comme l’arme la plus efficace, bien sûr en plus du respect des mesures barrières. Conscient de l’importance de la sensibilisation, Mamadou Guissé, responsable politique à Hann Bel-Air, a décidé d’apporter sa contribution. C’est dans ce sens qu’il a mobilisé des volontaires qui vont, pendant une […] Dans la lutte contre la pandémie, le vaccin apparaît jusqu’ici comme l’arme la plus efficace, bien sûr en plus du respect des mesures barrières. Conscient de l’importance de la sensibilisation, Mamadou Guissé, responsable politique à Hann Bel-Air, a décidé d’apporter sa contribution. C’est dans ce sens qu’il a mobilisé des volontaires qui vont, pendant une semaine, sillonner tous les coins de la commune pour sensibiliser les populations sur l’importance de la vaccination. « Dans le cadre de nos activités sociales, nous organisons des campagnes pour la vaccination et de sensibilisation pour l’inscription sur les listes électorales. C’est pourquoi nous avons confectionné des flyers et mobilisé des volontaires hommes et femmes qui vont faire du porte à porte afin de faire passer le message et distribuer les flyers de façon à ce que les populations adhèrent à la lutte », a-t-il déclaré. Poursuivant, M. Guissé estime qu’aujourd’hui, les autorités sanitaires sont unanimes à reconnaître que seul le vaccin peut aider à freiner la propagation de la pandémie. C’est pourquoi, dit-il, il est donc « de leur devoir de faire comprendre aux populations l’importance de cette vaccination ». Lancée mardi au Centre socio-culturel des jeunes de Hann Bel-Air qui abrite en même temps la commission d’inscription sur les listes électorales, la campagne de sensibilisation vise également à appeler les populations à aller s’inscrire massivement sur les listes. « C’est un devoir citoyen. Il est important que ceux qui sont en âge de voter aillent s’inscrire. C’est comme ça qu’ils auront le droit de choisir ceux qui devront les diriger. L’inscription en masse permet également aux autorités de se faire une idée de la population électorale. Une fois inscrit, chacun pourra choisir son candidat librement », a-t-il insisté. Oumar FEDIOR INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES En moyenne, 60 inscriptions par jour à la commission de Hann Bel-Air Le lancement de la campagne de sensibilisation a été l’occasion de visiter le bureau de la commission d’inscription sur les listes électorales. Ici, c’est le grand rush. Selon un des responsables, il y a même rupture de formulaire d’inscriptions. « Nous sommes en rupture de formulaire. Nous enregistrons en moyenne, une soixantaine de demandes par jour. Le sous préfet va d’ailleurs nous amener d’autres fiches demain », a-t-il déclaré. Se réjouissant de cette initiative de sensibilisation, les responsables de la commission ont également appelé les populations à venir retirer leurs cartes issues de la refonte de 2017. O. FEDIOR



Source : Source : http://lesoleil.sn/lutte-contre-la-covid-19-les-po...

